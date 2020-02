Reprise progressive du trafic TCL

Les soupçons sur le colis abandonné dans le secteur Perrache ont été levés.



Cher lyonnais, aujourd'hui, vos collègues ont une bonne excuse pour leur retard.

Depuis 8 h 30 ce matin, le trafic TCL est fortement perturbé. Le secteur Perrache n'était plus desservis par les métros et tramways à cause d'un colis abandonné. Le métro A circulait partiellement entre les stations Masséna et Vaulx-en-Velin La Soie dans les deux sens de circulation. De plus, pour les tramways T1 et T2, la station Perrache n'était plus desservie dans les deux sens de circulation. La police a enfin levé les soupçons sur le colis qui était uniquement un sac oublié par un passager. La circulation est en train de reprendre progressivement depuis 9 h 15.