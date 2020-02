Le Toutoumatic : chouchouter votre animal en libre-service

Une grande première sur Lyon !



Nos animaux, on les aime. Et pour leur prouver notre amour, quoi de mieux que de prendre soin d’eux ? My Doggy Wash, un salon de toilettage situé dans le 6ème arrondissement de Lyon, lance un espace en libre-service. Une première à Lyon. Le concept vient tout droit des États-Unis et d’Australie. Il se répand peu à peu en Europe.

Mais comment marche ce nouveau concept ? Nommé le Toutoumatic, il s’agit d’un espace où l’on peut laver son animal soi-même, tout en disposant du matériel professionnel : tenues adaptées, brosse, seau, et bien-sûr des croquettes pour nos petites bêtes. Pour cela, il suffit d’insérer 50 centimes à la minute, afin de chouchouter son animal.

"Le toilettage traditionnel va être un peu comme un coiffeur, ça va être coupe aux ciseaux, épilation, tonte et finition aux ciseaux alors que le libre-servie c'est vraiment prendre soin de son chien, entretenir son chien", a confié Alain Vermeerch, gérant de l'entreprise.

Situé 12 rue Cuvier dans le 6ème arrondissement de Lyon, My Doggy Wash est ouvert 6 jours sur 7 et 7 jours sur 7 pour le Toutoumatic.