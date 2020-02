LOU-Racing 92 : une victoire qui fait du bien aux Lyonnais (29-20)

C’est sous un grand soleil digne d’un mois de mai que le LOU Rugby s’est imposé 29 à 20 contre le Racing 92 ce dimanche après-midi. Une victoire qui fait du bien aux Lyonnais dans la course aux phases finales.



Pourtant, le LOU n’était pas très bien rentré dans son match. Ce sont les Racingmen qui prenaient le dessus en début de rencontre, par le biais notamment de deux pénalités tapées par Teddy Iribaren (0-6 à la 13e). Les Rouges et Noirs revenaient dans la partie par l’intermédiaire du demi d’ouverture du jour, Patricio Fernandez (3-6 à la 16e).

Mais forts d’une bonne dynamique de cinq matchs sans défaite en Top 14, les Bleus et Blancs réagissaient avec un magnifique essai de Wenceslas Lauret à la 20e minute. Le Parisien était parfaitement servi par Olivier Klemenczack, profitant du rebond, pour filer dans l’en-but. Teddy Iribaren transformait l’essai (3-13).

Piqués à vif, les Lyonnais ont très rapidement réagi. Cinq minutes plus tard, Xavier Mignot forçait le rideau défensif adverse et allait aplatir entre les poteaux. Après arbitrage vidéo, l’essai était bien validé et transformé dans la foulée par Patricio Fernandez (10-13). Le demi d’ouverture Lyonnais égalisait sur une pénalité juste avant le retour au vestiaire (13-13).