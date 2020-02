Record du monde à Lyon : Une pizza avec 257 fromages !

Découvrez le fameux détenteur de ce nouveau record



On connaît tous la fameuse pizza 4 fromages qu’on adore tant. Mais aujourd’hui Benoit Bruel, le gérant de Deliss Pizza dans le 3ème arrondissement de Lyon ne joue plus dans cette cour-là. Effectivement, le jeune homme a réalisé une pizza avec une variété de 257 formages ! Quand on sait que le territoire français possède une variété de 300 fromages, le score est impressionnant, surtout sur une pâte de 30cm.

Mais Benoit n’est pas le seul à avoir tenté l’expérience, l’année dernière, c’est un chef Australien, Jhonny di Francescon, qui a réalisé une pizza avec 154 fromages. Le record a été bien évidemment battu par le pizzaïolo lyonnais ! Selon nos confrères du Progrès, sa performance est en cours d'homologation au Guiness Book des records.

Alors, prêt à gouter ?

Le Progrès - David Tapissier