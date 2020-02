Disney recherche ses personnages à Lyon !

Votre rêve deviendra peut-être réalité…



Si vous êtes un fan incontesté de l’univers Disney, que vous connaissez toutes les mimiques des personnages Disney et Marvel, leurs chansons et leurs danses, alors ce casting est fait pour vous !

La compagnie DisneyLand Paris recherche de nouvelles personnes enthousiastes et remplies d’énergie pour rejoindre le département Personnage & Parade. Votre mission sera d’animer les célèbres personnages, de participer aux grandes parades du parc, et bien sûr d’interpréter les Princesses et Princes Disney, sous réserve de correspondre aux critères de ressemblance. Petit plus, des possibilités de logement sont proposées. Seul bémol ? (Ou pas) Il faut mesurer entre 1m37 et 1m93 !

Alors, si vous vous sentez être Cendrillon, Blanche-Neige, ou bien d’autres, rendez-vous le 28 Mars 2020 à 10h00 au Centre Chorégraphique Calabash, dans le 8ème arrondissement de Lyon. N’oubliez pas de vous munir de votre CV, et de venir en jogging et sans maquillage ! Faire rêver est un métier...

Plus d'infos