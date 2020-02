Au revoir Patrick !

Patrick, le 1er TGV français fera escale à Lyon avant de nous dire adieu



L'histoire commence en 1978, Patrick est né ! Non, il ne s’agit pas du meilleur ami de Bob l’éponge, mais bien du 1er TGV mit en circulation en France. Après avoir effectué un équivalent de 337 tours du monde, et plus de 13 millions de kilomètres au compteur, il est l’heure pour le vieux train, de nous dire au revoir. On n’oubliera pas de sitôt sa vive couleur orange et son nom, en hommage au fils du premier conducteur de TGV.



Mais impossible de partir à la retraite sans avoir dit au revoir au grand public. Afin de rendre hommage à celui qui a révolutionné le monde ferroviaire, les Lyonnais pourront lui faire ses adieux le 7 et 8 Mars 2020, à la Gare Perrache. Le TGV stationnera sur la voie A de 10h20 à 18h00, et plusieurs activités sont prévues, gratuitement. Cette exposition retracera l’histoire du premier TGV via des photos, vidéos et maquettes. Du premier TGV au TGV du futur, il y en aura pour tous les goûts. Petit plus, il sera également possible de monter en cabine pour échanger avec les conducteurs.



Alors, prêts à dire au revoir à Patrick ? Inscription ici !