Lyon dans le TOP 20 des villes les plus tendances en 2020 !

Selon le célèbre magazine National Geographic Traveller



Les Lyonnais l’adore, les français l’aime, et le reste du monde la trouve cool ! Lyon fait partie du top 20 des villes les plus tendances touristiquement parlant, en 2020.

Le classement est tombé hier, selon le National Geographic Traveller, un magazine américain de haute renommée. Lyon se classe à la 11ème place, derrière Panama et devant Los Angeles ! Et si Lyon mérite grandement sa place, c’est avant tout pour sa gastronomie. La capitale des Gaules est qualifiée comme le musée de la bonne nourriture !



L’article cite également l’ouverture de la Cité internationale de la Gastronomie au sein du Grand-Hôtel-Dieu, ancien hôpital, qui est désormais un espace culturel et gastronomique à part entière. Les produits de la région sont également mis à l’honneur, avec 340 fermes dans la métropole, et 80 labels AOC.



Lyon continue donc de rendre amoureux les voyageurs du monde, grâce à son patrimoine culturel mais aussi parce qu'on y mange bien !