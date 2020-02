Que faire à Lyon ce week-end ? (28,29, 1er mars)

Radio Espace vous dévoile les bons plans du week-end !



Vendredi 28 février :

Trumpet show by Hugo Machine

On commence le week-end en beauté, avec une soirée show au Docks 40 ! le talentueux trompettiste clubbing Hugo Machine de LA Folie Douce sera présent pour un show exceptionnel !

Docks 40

Restaurant - Bar - Afterwork - Club

40 quai Rambaud, Lyon 2ème

Entrée libre, la direction se réserve le droit d’entrée.

Infos et réservations : 04 78 40 40 40 et Docks40.com.

Lyon e-Sport 2020

Ça commence dès vendredi 18H, et ça dure tout le week-end ! Le rendez-vous gameur à ne pas manquer. Au programme, tournois, exposition, et pleins d’animations vous attendent.

Centre des Congrès, 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Samedi 29 février :

Vente de plantes à partir de 1€ by Plantes Addict

Le printemps arrive, et nous avons LE rendez-vous incontournable des Plantes Addict. Retrouvez plus de 50 variétés de plantes ; plantes vertes, cactus, aloé vera, ficus, et bien d’autres, à partir d’1 € !

A partir de 9h

273 Rue de Créqui, 69003 Lyon

Le Démontage d'Amour

« Vous l'avez vue (ou pas encore ), et vous l'avez aimée. »

De 14h a 20h30 l'Art Show ouvre ses Portes, venez cherche un petit ou un gros morceau d'amour, les œuvres de T.O crées pour l'installation seront à prix libre.

Art Show

38 grande rue de vaise, 69009 Lyon

Escape Game "Les énigmes de l'Hôtel Dieu"

Munis de votre smartphone, vous partirez visiter, observer et trouver les indices vous permettant de résoudre "les énigmes de l'Hotel Dieu". De nombreuses surprises jalonneront vos recherches durant toute l'expérience.

Cette aventure Vous permettra de vous amuser tout en découvrant les cours intérieures grandioses, l'architecture et les commerces de l'un des plus beaux bâtiments de la presqu'île Lyonnaise récemment réhabilité avec goût et audace.

2 sessions : 14h - 16h et 16h - 18h

Place de l'Hôpital, 69002 Lyon, France

Dimanche 1er mars :

Crazy Pong

Le Crazy Pong, le rendez-vous fun incontournable à La Commune ! Venez faire chauffer vos poignets le dimanche 1er mars dès 11h30.

Entrées libres

11h30 – 17h

La Commune

3 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon

Lugdunum BD Festival

Pour la sixième année, Lugdunum - musée et théâtres romains, en partenariat avec Lyon BD, accueille auteur.trices et amateur.trices de bandes dessinées lors d'une journée consacrée au neuvième art.

Au programme : un stand de dédicasses, des ateliers funs, une battle d'improvisation

De 10:00 à 17:30

Lugdunum - musée et théâtres romains

Turtles Run N°01-2020

Les amateurs de course à pied, ce rendez-vous est pour vous ! Rendez-vous Porte de la Voûte au Parc de la Tête d’Or à 9h45 pour un départ à 10h00 maximum.

Porte de la Voute

Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne

Bon week-end à tous !