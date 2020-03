Après une soirée européenne parfaite, retour à la réalité du championnat ce dimanche à 21h pour les Lyonnais, contre leur éternel rival : Saint-Etienne.



"Le derby, c'est toujours un match différent. On se doit de faire un grand match et de gagner face à Saint-Etienne. C'est très important pour le club et les supporters", a annoncé pour planter le décor Léo Dubois en conférence d'avant-match. Il est clair qu'après la victoire contre le Juventus, les supporters ne devraient pas accepter de perdre un deuxième derby consécutivement (les Lyonnais s'étaient inclinés 1-0 le 6 octobre dernier, ndlr). "On a tous à cœur de prendre notre revanche par rapport au match aller. On se doit de l'emporter dans ce derby. On a un groupe de grande qualité. On se doit de faire une très grosse prestation", a confié l'arrière-droit de l'OL.

Mais derrière la rivalité, il y a un réel besoin de points chez les deux équipes. L'OL a toujours comme objectif le podium en fin de saison, alors que les Verts se battent pour le maintien de leur côté. "L'objectif prioritaire est de finir sur le podium. On se doit d'aller le plus haut possible. Tout est encore possible", a complété l'ancien nantais. Même discours du côté de Rudi Garcia : "On se doit de gagner des places au classement. On doit gagner le derby, c'est assez simple".

Pour ce choc, les Lyonnais seront privés de Kenny Tete qui est suspendu. Maxwell Cornet, sorti contre la Juventus ce mercredi, est bien dans le groupe, tout comme Rafael. En espérant qu'il ne reproduise pas son tacle ravageur sur M'Vila, qui lui avait couté un carton rouge en 2018.