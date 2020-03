Le musée des Confluences décroche sa 3ème étoile Michelin

Une grande nouvelle pour la ville de Lyon



Alors qu’on pleure toujours la perte de la 3ème étoile pour l’Institut Paul Bocuse, Lyon voit rapidement un nouveau site conquérir le cœur du Guide Michelin.

En 2020, quatre nouveaux sites font leur entrée dans la liste du Guide Vert : La Cathédrale du Mans, le sentier des douaniers de Ploumanac’h, le château de Commarque, et surtout le Musée des Confluences. Ouvert en 2014, le musée a pu se démarquer facilement du paysage lyonnais. Ainsi, son architecture moderne, la richesse de ses expositions et son ancrage dans la ville lui ont permis de rejoindre le clan restreint des sites 3 étoiles. On en compte aujourd’hui 255, sur un total de 30 000 sites référencés dans le monde.

“Trois étoiles, cela signifie “vaut le voyage”, une expérience inoubliable”, confie Philippe Orain, directeur du guide Vert. Le Musée des Confluences fait désormais partie des 3 étoilés, avec le Vieux-Lyon et le Musée des Beaux-arts.