Les horaires des lignes TCL sont maintenant sur Google Maps

Un ajout réalisé non pas par la Sytral mais par un jeune citoyen de l'agglomération.



Il est maintenant possible de consulter les horaires des lignes TCL dans l'application Google Maps. Cette nouveauté étonnante à surpris pas mal de personnes ... y compris la Sytral elle-même qui n'en est pas à l'origine.

En effet l'initiative provient d'un lycéen, Thomas Bonnier lassé de la stagnation des rapports entre Google et TCL. Ses derniers se méfiants de plus en plus des GAFAs et de l'utilisation qu'ils pourraient faire des données enregistrées.

Les données de transports étant aujourd'hui en open data, Thomas explique s'être inscrit au programme de Google pour ajouter de lui-même les informations. Un travail de longue haleine qui lui demande de traiter gratuitement des fichiers de qualité médiocre. Toutefois, des limites subsistent et les horaires ne sont pas disponiles en temps réel puisque la métropoe lyonnaise ne met pas à disposition le format standardisé pour le temps réel (GTFS-RT).