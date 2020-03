Coupe de France : le PSG prive l’OL d’une deuxième finale au Stade de France (1-5)

La semaine aurait pu être parfaite… Malheureusement pour les Lyonnais, les Parisiens les ont privés d’une deuxième finale au Stade de France. Le PSG s’est imposé 1-5 ce mercredi soir au Groupama Stadium, notamment grâce à un Killian Mbappé très en jambes.



Le match commençait sur un très gros rythme. Les Parisiens ne laissaient pas la balle aux Lyonnais, mais pourtant ce sont bien les locaux qui se procuraient les plus grosses occasions. Tout d’abord avec une tête d’Houssem Aouar sur corner à la 6e minute de jeu. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, elle était trop axée sur Kellor Navas.

Et ça n’a pas tardé à payer pour les Lyonnais. Bien lancé dans l’axe, Martin Terrier était à la réception du centre de Karl Toko-Ekambi et ajustait parfaitement le gardien parisien (1-0 à la 11e). A noter que c’est le troisième but de la saison dans cette compétition pour l’ancien strasbourgeois.

A ce moment-là, le stade était en ébullition, mais ça n’a pas duré longtemps. Les PSG n’a pas mis très longtemps à égaliser. Seulement trois minutes plus tard, sur un corner, Layvin Kurzawa croisait parfaitement sa tête pour Killian Mbappé au second poteau, qui n’avait plus qu’à la pousser au fond des filets d’Anthony Lopes (1-1).

Les joueurs de la capitale dominaient largement cette première période, du moins en termes de possession. Mais à l’image de l’OL sur certains matchs, ils ne se procuraient pourtant pas de grosses occasions, elles étaient plutôt lyonnaises même ! Martin Terrier n’était pas loin du doublé à la 31e ! Sur une longue passe appuyée de Jason Denayer, que Moussa Dembélé laissait passer, le numéro 7 lyonnais se présentait seul face au gardien parisien. Mais le portier repoussait la frappe de son pied, tel un gardien d'handball.

A trois minutes de la pause, les Parisiens étaient à quelques centimètres de rentrer aux vestiaires avec l’avantage. Sur une contre-attaque et un magnifique centre de Neymar, Edinson Cavani trouvait le poteau d’Anthony Lopes sur sa volée du pied droit.