Lille-OL : l’euphorie déjà finie ? (1-0) - VIDEO

Ce dimanche soir, l’OL clôturait la 28e journée de Ligue 1 avec un déplacement à Lille.



Et il n’est pas peu dire que l’ancienne équipe de Rudi Garcia est la bête noire des Lyonnais.

Alors que les Dogues lançaient les premières alertes sur le but d’Anthony Lopes, Loïc Rémy trouvait la faille à la 33e minute. Le joueur formé à Lyon a pris l’habitude de marquer contre l’OL. Sur un centre de Bamba, il ouvrait le score (1-0).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Lucas Tousart n’y arrivaient toujours pas. Complètement apathiques, ils étaient à deux doigts d’encaisser un second but. Mais la frappe d’Ikoné à la 51e minute s’écrasait sur le poteau.

Malgré une meilleure possession de balle, l’OL tirait au but deux fois moins que son adversaire. Logiquement, Lille s’imposait dans cette rencontre pourtant primordiale pour la course au podium. L'euphorie de Turin et de Saint-Etienne semblait bien évaporée.

Le fond de jeu proposé par l’OL n’augurait rien de bon pour les prochaines semaines et notamment le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les supporters espèrent évidemment un regain d’orgueil et de talent vendredi à domicile contre Reims.