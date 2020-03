OL - REIMS : Le match se jouera à huis clos

Une nouvelle qui risque de décevoir les supporters.



L'OL vient de communiquer à l'instant sur la rencontre : le match OL - Reims se tiendra sans spectateurs dans les tribunes en raison des mesures pour limiter la propagation du Covid-19 :

L’Olympique Lyonnais informe que, suite à des échanges avec la Préfecture du Rhône et conformément aux décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du Covid-19, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims programmée vendredi 13 mars à 20h45, se jouera à huis clos. Les détails relatifs aux procédures de remboursement des billets seront confirmés dès que possible. La direction du club remercie l’ensemble des supporters de leur compréhension face à cette situation inédite.