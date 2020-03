Esplanade Moncey, Lyon 3 : Le parking transformé en jardin

Après de longs travaux, voici le résultat !



Depuis août 2019, l’esplanade Moncey située dans le 3e arrondissement de Lyon, a été en travaux, afin de transformer le grand parking en un magnifique espace de verdure. Alors que de nombreux Lyonnais trouvaient que la ville manquait de vert, la fraîcheur débarque entre l’avenue Saxe et la place Bahadourian.



Le parking cède sa place à 27 arbres, des arbustes, une grande pelouse, des bancs, et même des tables de pique-nique. Un véritable havre de verdure en plein cœur de Lyon. La paysagiste de l’Atelier Ruelle, Charlotte Moisand a été en charge de ce projet, avec la mairie du 3ème. Au total, des aménagements de plus de 1,9 millions d’euros, mais pour le plus grand plaisir des enfants, et des parents !



Les espaces verts n’ont pas fini de voir le jour à Lyon, la place Guichard devrait également se voir transformée d’ici 2021.

Les élèves de 6ème du Collège Raoul Dufy participent aux plantations d'arbustes !

