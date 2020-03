Confinement : les joueurs de l’OL reprendront l’entraînement chez eux !

Confinement oblige, les joueurs de l’OL ont été renvoyés chez eux, et le Groupama OL Training Center reste vide.



Pour préparer une éventuelle reprise du championnat d’ici la fin du printemps, le club a demandé au préparateur physique Paolo Rongoni de concocter un programme de reprise de l’activité physique. A compter de mardi prochain, les coéquipiers d’Houssem Aouar devront donc s’entraîner depuis chez eux : course à pied à basse intensité de 10, 11, 12 km par heure et des séances d'abdos, de gainage et de stabilisation.