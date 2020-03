Confinement : le réseau TCL maintenu à 55% à Lyon, le T5 bientôt suspendu

C'était inévitable.



Les TCL ont prévu de baisser leur offre en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement.

À partir de lundi, la fréquence des bus, tramways, métros et funiculaires de Lyon chutera à 55%. Ainsi, la fréquence des métros sera comprise entre 6 et 11 minutes, les funiculaires entre 10 et 12 minutes et les tramways entre 12 et 18 minutes, excepté pour la ligne T5 qui sera suspendue. Les bus des "fortes lignes", celles qui commencent par "C", passeront toutes les 15 minutes. Ce sont 32 autres lignes qui sont suspendues.