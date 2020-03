Discovery, l’essai clinique contre le coronavirus, est lancé à Lyon

Lyon est en première ligne en ce qui concerne la recherche d’un traitement efficace pour lutter contre le coronavirus.



L’hôpital de la Croix-Rousse abrite un service dédié aux maladies infectieuses, reconnu en France et dans le monde. C’est d’ici que l’INSERM, le professeur Florence Ader et ses équipes piloteront "Discovery", un programme de recherche thérapeutique pour le COVID-19. Cinq stratégies seront évaluées sur plus de 800 patients en France.

Ce dimanche commençait donc ce qu’on appelle le "recrutement", la recherche de patients volontaires. Dans un premier temps, l’étude sera menée dans les hôpitaux de Lyon, Nantes, Paris, Lille et Strasbourg, puis sera à terme étendue à toute l’Europe pour "tester" les traitements sur 3200 malades.