La SPA lance un appel aux dons

En cette période de crise, la SPA est aussi touchée



Ce mardi 24 mars, la SPA s'est saisie de ses réseaux sociaux pour lancer un appel aux dons pendant cette période de crise.

Le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne touche pas que les humains, les animaux également en subissent les répercussions. La Société Protectrice des Animaux appelle à la solidarité : les refuges de Dompierre-sur-Veyle et de Brignais sont fermés aux visiteurs, les effectifs sont réduits, mais les animaux continuent d'arriver et il devient difficile de prodiguer tous les soins nécessaires à tous les animaux.

Sur son Twitter, l'association annonce "#Appelauxdons La SPA de Lyon fait appel à vous pour la soutenir en cette période de crise : vos #dons financiers et alimentaires permettront de faire face au #confinement et aux soins que nous assurerons à nos 200 animaux"

En plus de devoir s'occuper de ses pensionnaires déjà présents, les interventions terrain pour les sauvetages d'animaux maltraités se poursuivent.

De plus, la SPA redoute "une vague massive d'abandons" qui pourrait découler de la mauvaise compréhension des informations de certaines personnes : nous rappelons que l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a confirmé qu'aucune transmission entre l'homme et les animaux de compagnie (chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie) n'est possible.

Si vous voulez apporter votre aide à la SPA rendez-vous sur le site de la SPA.