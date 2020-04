Déconfinement : quelles consignes dans les TCL ?

Le 11 mai, si Lyon est déconfinée, il y aura des consignes strictes à respecter dans les transports en commun.



Edouard Philippe l’a redit ce mardi, les masques seront obligatoires dans les bus, métros et tramways.

Des kits de masques et de gel hydroalcoolique seront donc vendus dans les 70 distributeurs automatiques des métros au prix de 3,5 ou 4 euros.

Le Sytral avait déjà annoncé que neuf bornes automatiques sans contact de désinfectant pour les mains seraient installées dans les stations de métro les plus empruntées et notamment Part-Dieu.

Enfin, le Sytral va tester dans un bus un dispositif par vapeur sèche, qui nettoie et désinfecte, avec un effet virucide. Ce procédé doit permettre le nettoyage complet d'un bus en quinze minutes seulement.