Ligue 1 : l’OL restera 7e et ne jouera pas l’Europe la saison prochaine (officiel)

La solution que redoutait tant Jean-Michel Aulas a finalement été privilégiée par la LFP.



Ce jeudi, les hautes instances du football français ont arrêté les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 et ont gelé les classements avec le critère du ration « nombre de points/matchs joués ».

L’Olympique Lyonnais reste donc à la 7e place, avec un ratio de 1,43, tandis que Reims et Nice occupent les dernières places qualificatives pour l’Europa League avec un ratio de 1,46. Pour Lyon, être privé d’Europe, c’est une première depuis 20 ans.

C’est le Paris-Saint-Germain qui est champion de France, Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2 tandis que Lorient et Lens évolueront en Ligue 1 en 2020-2021. Marseille et Rennes sont également qualifiés en Ligue des Champions, avec le PSG.