OL privé d’Europe : vers un recours d’Aulas ?

Jean-Michel Aulas ne s’avoue pas vaincu.



Après avoir appris que l’OL restera à la 7e place de Ligue 1 cette saison sur décision de la LFP, le président lyonnais a annoncé se réserver "la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros".



Jean-Michel Aulas a également critiqué le fait que l’OL féminin n’avait pas encore été sacré champion de France, contrairement au PSG chez les masculins.