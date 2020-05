Mise en place d'un numéro de téléphone pour venir en aide aux sinistrés de l'incendie de la Croix-Rousse

La solidarité s'inscrit dans le 4e arrondissement



Cela fait près de 48h qu'un incendie violent s'est déclaré dans le 4e arrondissement de Lyon, montée Bonafous. Des dizaines de sapeurs-pompiers sont toujours sur place pour combattre quelques foyers qui persistent.

Étant donnée la situation critique, en effet, quatre planchers se sont écroulés avec un morceau de façade. Il réside donc un risque d’effondrement total du bâtiment. Pour le moment, les sinistrés ont été placés au sein de la résidence Villemanzy, comme l'a indiqué la municipalité.



Selon la mairie du 4e arrondissement, beaucoup de Lyonnais ont déjà proposé et ce, depuis jeudi soir "de l'aide et des dons au bénéfice des habitants victimes de l’incendie". Cette forte demande a poussé la municipalité raccordée à la Croix-Rouge française, à mettre en place un numéro de téléphone unique dans le but d'une coordination des dons.

Afin de pouvoir répondre à "de réels besoins des habitants", tous les habitants de la ville souhaitant donner quelques affaires ou participer à une aide financière peuvent composer le numéro suivant 0 805 69 11 49.