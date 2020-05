Distribution de masques gratuits à Lyon : les démarches et les points de retrait

Après le 11 mai, la Ville de Lyon débutera la distribution de ses 1,5 million de masques commandés en vue du déconfinement.



Avant le 11 mai, 25 000 masques seront donnés aux "publics fragiles et isolés". Ainsi, les seniors en résidence, inscrits sur le fichier canicule ou possédant la carte Senior seront prioritaires, au même titre que les personnes inscrites sur le fichier du CCAS, les sans-abris et les personnes en situation de handicap.

Ce n’est qu’après le 11 mai que la mairie sera en mesure de fournir les masques gratuitement au reste des Lyonnais.

Chaque habitant pourra s’inscrire, à compter du 8 mai, sur la plateforme www.lyon.fr ou par téléphone au 04.72.10.30.30 afin de prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 19h ou le samedi de 8h à 12h dans les 15 points de distribution, et ce, en fonction de son lieu de domicile.

Sur place, les Lyonnais devront présenter une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, Taxe d’Habitation ou Livret de Famille afin de déterminer le nombre de personnes au foyer, et donc le nombre de masques à récupérer. Il sera également possible de récupérer les masques pour d’autres personnes que son cercle familial, pour des voisins, pour les personnes les plus fragiles, en inscrivant le nombre total de masques et en se présentant au rendez-vous avec les justificatifs de la personne concernée.

Les points de distribution à Lyon :

Atrium de l’Hôtel de Ville (1er)

Gymnase Chanfray (1 Rue Casimir Périer, 69002 Lyon)

Halle des Sports Vivier-Merle (91 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon)

Gymnase Dargent (51 Rue Professeur Paul Sisley, 69008 Lyon)

Centre Nautique Tony Bertrand (8 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon)

Gymnase Genety (1 Rue Dominique Perfetti, 69001 Lyon)

Gymnase Duplat (8 Rue Marie-Anne Leroudier, 69001 Lyon)

Gymnase Jeunet (12 Rue Jeunet, 69005 Lyon)

Gymnase Quarantaine (41 Rue de la Quarantaine, 69005 Lyon)

Complexe Tronchet (125 Rue Tronchet, 69006 Lyon)

Gymnase Alice Millat (8 Place du Traité de Rome, 69007 Lyon)

Palais des Sports de Gerland (350 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon)

Gymnase Mado Bonnet (20 Avenue Paul Santy, 69008 Lyon)

Gymnase Cavagnoud (9 Rue Genton, 69008 Lyon)

Gymnase Sauvagère (Square Mouriquand, 69009 Lyon)

Gymnase Martinière (11 Avenue du Plateau, 69009 Lyon)