Ligue des Champions : le match Juventus-OL joué le 8 août prochain ?

Et si la saison de l'Olympique Lyonnais n'était pas terminée ?



Selon RMC, l’UEFA n’a pas abandonné l’idée de terminer la Ligue des Champions. Et aurait même fixé le match retour entre Italiens et Lyonnais au 8 août. L’objectif serait ensuite de boucler la compétition en trois semaines estivales avec la finale à Istanbul le 29 août.

Ces dates ne sont pas encore officielles. On ne sait pas non plus si la rencontre Juventus-OL se disputera à Turin. Nul ne sait quelle sera la situation sanitaire italienne cet été.

L'OL, qui pourrait reprendre l'entraînement en juin, aura au moins un objectif à court terme.