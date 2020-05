Déconfinement le 11 mai : le Rhône est passé au vert

C’était attendu, mais surtout espéré.



Ce jeudi après-midi, le Rhône est passé de l’orange au vert sur la carte du déconfinement. Les habitants du département et de la Métropole de Lyon pourront donc se déconfiner le 11 mai dans les conditions de base imposées par le gouvernement. Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, orange depuis le début du dispositif, est d’ailleurs passée au vert.

Quatre régions sont elle restées rouges : Ile de France, Hauts de France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Mayotte.

Pour rappel, au 11 mai, les déplacements de plus de 100 kilomètres seront interdits, sauf pour motifs professionnels ou familiaux impérieux. Et il faudra alors une attestation.

En parlant justement des attestations, ces dernières deviendront un lointain souvenir dès lundi prochain puisque les déplacements, à l’intérieur du rayon de 100 kilomètres, deviendront libres.