Ce qu'il sera possible de faire à Lyon pour le déconfinement

Ce lundi 11 mai, les habitants de Lyon pourront quitter leur domicile sans attestation dérogatoire de sortie.



Pour des déplacements en dehors du rayon imposé de 100 kilomètres, il faudra toutefois se munir d’une nouvelle attestation prouvant les motifs professionnel ou impérieux.

Plusieurs lieux resteront encore fermés comme les cinémas, boîtes de nuit et les théâtres, les grands musées, les salles de sport, les piscines, les lieux de culte avec cérémonie et les restaurants. La plupart des magasins et enseignes qui n’ont pas été obligés de mettre la clé sous la porte durant le confinement seront autorisés à accueillir de nouveau des clients. Et le gouvernement leur laisse le soin de refuser si nécessaire des clients qui ne porteront pas de masques. La Part-Dieu, Confluence, Carré de Soie et Grand Hôtel-Dieu seront ouverts.

l vous sera impossible monter dans les transports en commun sans être masqué. Pour prendre le train, il faudra à la fois un masque mais aussi la fameuse attestation si le trajet fait plus de 100 kilomètres à vol d’oiseau. Pour mesurer la distance, il faut partir de son lieu de résidence et non de la gare. L’amende pour défaut d’autorisation reste la même : 135 euros. Les mariages sont tous reportés sauf urgence, tandis que les cérémonies funéraires pourront désormais accueillir moins de 20 personnes. Les réunions de famille et fêtes entre amis seront aussi autorisées, à condition qu’il n’y ait pas plus de 10 participants, et que les mesures sanitaires soient scrupuleusement respectées.