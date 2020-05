Enfant de 3 ans renversé à Vaulx-en-Velin : un appel à témoins

Un enfant de 3 ans a été grièvement blessé dans un choc avec une voiture ce samedi à Vaulx-en-Velin.



Une Mercedes noire avait percuté l’enfant. Le pronostic vital de la victime n’est plus engagé.

Les enquêteurs, qui ont interrogé l’automobiliste, ont lancé un appel à témoins. Toute personne ayant assisté à l’accident qui s’est produit à 17h26 à l’intersection des avenues Pablo-Picasso et Gabriel-Péri à Vaulx-en-Velin peut contacter la brigade des accidents et délits routiers du commissariat de Meyzieu au 04 72 45 12 30, de 8h à 12h et de 14h à 18h.