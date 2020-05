Le prix de la Capitale Verte Européenne, ne sera pas pour Lyon

Malgré les efforts de la ville…



Chaque année, depuis 2010, la Commission Européenne, désigne la capitale verte de l’année. Le but étant d’encourager les villes à adopter un comportement plus proche de l’environnement. Cette année, malgré la bonne volonté de notre chère Capitale des Gaules, Lyon se voit refuser sa candidature, contrairement à sa voisine, Grenoble, qui se retrouve parmi les 4 finalistes. Le titre de Capitale Verte Européenne, se joue cette année entre Grenoble, Dijon, Talinn et Turin.

Mais pourquoi la ville de Lyon n’a t-elle pas été sélectionnée ? Malgré ses efforts d’aménagement d’espaces verts, et d’une politique plus green, cela n’a pas été suffisant aux 12 critères de sélection de la Commission Européenne. Notamment, la capacité à atteindre les objectifs environnementaux élevés, l’engagement dans des objectifs permanents pour améliorer l’environnement et le développement durable, et enfin la capacité d’agir comme un modèle d’inspiration environnementale pour les autres villes.

L’année prochaine peut-être.