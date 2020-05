Lundi, la plupart des marchés alimentaires de Lyon seront autorisés à ouvrir

La ville veillera au respect des conditions sanitaires



Ces derniers jours 23 marchés alimentaires ont rouvert dans tous les arrondissements de Lyon. Ce vendredi, la ville a d'ailleurs annoncé l'ouverture de 49 autres marchés.

Cette décision a été prise "au regard des conditions satisfaisantes de tenue" des marchés ouverts depuis la date du 4 mai.

Dès lundi les services de la ville ont précisé que, "72 tenues hebdomadaires de marché auront lieu sur l’ensemble de la ville de Lyon, représentant 90 % des tenues de marchés alimentaires".



Bien entendu, le fonctionnement de ces marchés respectera des conditions sanitaires strictes dans le but que la distanciation sociale et les règles d’hygiène spécifiques à la situation soient honorées.

Clients et commerçants seront fortement appelés à porter un masque.

Dans un communiqué il est précisé que la ville sera particulièrement attentive au respect de ces conditions afin que les tenues et les ouvertures puissent continuer.



Les marchés Bayard, Carnot, St Antoine, ou encore ceux de Ménival, Ambroise Paré et Mermoz seront donc de nouveau prêts à accueillir commerçants et clients !