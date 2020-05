Une étude révèle que Lyon est la grande ville faisant le plus envie

Ce n'est pas la première fois que Lyon est primée !



Nous, on le savait déjà, mais une étude a bel et bien confirmé ce que tous les habitants de la ville pensent ! En effet, Lyon est considérée comme la métropole faisant le plus envie.

Cela fait déjà pas mal de mois, même années, que Lyon est récompensée pour sa beauté, la sympathie de ses habitants et beaucoup d'autres facteurs.

Aujourd'hui, on apporte aux habitants la bonne nouvelle : Lyon est la grande ville française qui fait le plus envie. Cette conclusion est celle d'une étude menée par le magazine Challenges et le cabinet de conseil en immobilier d'entreprise Arthur Lloyd.

Trois facteurs ont été pris en compte : la qualité de vie, le capital humain et la performance économique de la ville.



Pour le reste du classement, Toulouse et Bordeaux atteignent le podium.