Une octogénaire qui déambulait sur l’A47 a été tuée par une voiture

Le drame s’est déroulé peu avant 3 heures ce mardi matin sur l’A47 à hauteur de Givors.



Pour une raison encore inconnue, une octogénaire marchait sur l'autoroute. Elle a été fauchée par une voiture qui n'a pas réussi à l'éviter. L'automobiliste a appelé les secours et a été placé en garde à vue avant d'être relâché après réception de ses analyses négatives pour l'alcoolémie et les stupéfiants.



Une enquête, menée par la CRS autoroutière, est en cours. La victime, une habitante de Givors qui avait déjà fugué par le passé et qui portait un bracelet GPS, a été identifiée.