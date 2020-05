Municipales et métropolitaines à Lyon : le second tour fixé au 28 juin (officiel)

C’est officiel, le second tour des élections municipales est fixé au 28 juin prochain.



Ce vendredi, Edouard Philippe l’a annoncé au cours d’une intervention dédiée au scrutin. Pour toutes les communes où le maire n’avait pas été élu dès le premier tour du 15 mars dernier, comme Lyon notamment, il faudra donc retourner dans les isoloirs dans un peu plus d’un mois. Cela permet de conclure le scrutin des municipales et des métropolitaines, car un report plus éloigné du second tour aurait nécessité de refaire les élections dans leur intégralité. L’abstention, déjà forte le 15 mars, devrait l’être davantage le 28 juin. Quid également des assesseurs recherchés par les municipalités pour tenir les bureaux de vote ? Ces derniers devront obligatoirement porter un masque chirurgical fourni par les mairies.



"Il faudra faire campagne différement, avec toutes les précautions nécessaires comme la distanciation phyisque et le port du masque. Il sera utile de privilégier des campagnes numériques et des professions de foi plus détaillées", a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.