Ce site vous permet de savoir où l'essence est la moins chère autour de Lyon

Une pépite pour notre porte-monnaie



Qui dit déplacements en voiture dit budget essence plus au moins élevé ! Même si certains préfèrent les transports en communs ou les vélos, beaucoup ont besoin de leur automobile ou ne peuvent tout simplement pas s'en passer ! Après le confinement, les prix indiqués à la station-service ont chutée petit à petit avant de remonter lors des derniers jours.



Pour soulager votre porte-monnaie, on vous présente le site Essence&CO, qui permet de prendre connaissance du prix du litre de chaque carburant dans les différentes stations de la région lyonnaise et comme le site a plus d'un tour dans son sac, il vous permettra d'observer l'évolution des prix au cours du temps !

Encore mieux, vous pouvez utiliser le site et l'application dans la France entière !