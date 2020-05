Lyon : Les Yachts de Lyon lancent la 3ème saison du bateau de l'Évasion

Les promenades débuteront à partir du samedi 30 mai



Les Yachts de Lyon organisent croisières, événements et balades privatives sur leurs bateaux ! Que ce soit pour accueillir des évènements d'ordre professionnel ou simplement profiter d'une promenade en famille, les bateaux sont disponibles pour tous.

À compter du samedi 30 mai et jusqu'en septembre, vous pourrez de nouveau profitet des bateaux de Yachts de Lyon.

Les particuliers pourront avoir accès à 3 jours d'ouverture (les mois de mai, juin et septembre) le mercredi, samedi et dimanche pour des promenades au départ de Meyzieu ou de Décines Passerelle. Pour la haute saison soit juillet et août, les bateaux seront disponibles 5 jours par semaine (du mercredi au dimanche).

Tous les dispositifs de sécurité liés au Covid-19 seront en place, les gestes barrières seront appliqués et le port du masque sera obligatoire à bord.

Vous aurez le choix entre 2 circuits possibles :

- Zen & Nature : Traversée du Grand Large et découverte de la faune et de la flore jusqu'aux bords du pont d'Herbens

- Histoire & Patrimoine : Navigation au fil de l'eau jusqu'à l'usine hydroélectrique de Cusset avec son quartier Carré de Soie et ses vues sur Lyon

Les tarifs :

8€ pour les adultes

3€ pour les enfants de 3 à 12 ans

Grauité pour les enfants de moins de 3 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.lesyachtsdelyon.com