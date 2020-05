Lyon : les quais jonchés de déchets depuis le déconfinement

Les quais du Rhône très prisés par les lyonnais, encore plus après la période de confinement, se transforment en dépotoir



Après une longue période de confinement, les lyonnais profitent de leur liberté retrouvée et veulent retrouver leurs habitudes.

Les restaurants, bars et boîtes de nuit étant toujours fermés, les quais se transforment alors en lieu de retrouvailles et de partage. Jusque là, rien d'alarmant (en considérant que les distances de sécurité et gestes barrières soient respectés).

Cependant, ces derniers jours, force est de constater que les ces rassemblements laissent des traces : bouteilles de verre, canettes, emballages plastiques, restes de nourriture et autre déchets en tout genre envahissent les quais. Une vidéo de 16 secondes publiée par MOW Magazine sur Facebook montre l'état lamentable dans lequel sont laissé les quais.

Alors qu'en temps normal, la propreté des quais est souvent mise à mal, depuis le déconfinement la situation s'est nettement empirée.