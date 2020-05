Lyon : la fin des trottinettes électriques ?

L'adjoint au maire, Jean-Yves Sécheresses, menace d'interdire les trottinettes dans la ville après un grand manque de civisme depuis le déconfinement



La guerre est déclarée entre la Mairie de Lyon et les engins électriques ! Déjà avant le confinement, les incidents liés aux trottinettes électriques mises à disposition à Lyon se multipliaient, une situation qui n'a fait que s'aggraver depuis le déconfinement.

Les débats autour de l'engin électrique divisent, qu'il s'agisse du lieu où elles devraient rouler, le périmètre d'utilisation, les modalités d'utilisation... Un décret a récemment été déposé pour que les trottinettes électriques soient prises en compte dans le code de la route.

Les mesures en vigueur actuellement interdisent aux usagers d'être à 2 sur la trottinette sous peine d'une amende de 135€. Alors que les trottinettes jonchent les sols de la ville et se retrouvent souvent abandonnées dans le Rhône ou encore au bord des quais dans de piteux états, la mairie veut durcir et encadrer plus rigourerusement, voire interdire les engins.

L'adjoint au maire a alors menacé les opérateurs d'interdire l'utilisation des trottinettes "Ces comportements ne peuvent plus durer ! (...) La police municipale a procédé récemment à de nombreux enlèvements ou verbalisations, mais cela ne suffit plus (...) Chaque jour, de nombreuses trottinettes jonchent les trottoirs, jetées en travers des cheminements piétons, des circulations sur ces mêmes trottoirs d'engins conduits par de jeunes gens, régulièrement à deux, sont également relevées", explique Jean-Yves Sécheresses dans une lettre.