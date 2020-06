Les berges du rhône dans un état déplorable

Des photos qui ont suscité la colère des habitants de la ville



Pour le second week-end depuis la fin du confinement, les berges du Rhône ont été retrouvées dans un état ... désolant

Les lyonnais ont fait la fête le long du fleuve ce samedi soir. Ce matin, le constat est affligeant. On peut voir des bouteilles de bières, sacs plastiques et divers emballages s'accumuler sur les marches !

Les photos de ces déchets ont été prises peu après 6h du matin et publiées sur Facebook par Reine Ramon, qui a partagé le message suivant : "Responsabilité citoyenne? Respect écologique ? Dignité ? Honte. Dans une heure tout aura été nettoyé, comme tous les matins. S'il vous plaît, partagez, pour que les lyonnais "voient" et que les fêtards, peut être, demain, ramènent un sac poubelle en plus de leur pack de bière".

Le message est très vite devenu virale et a été reposté par plus de 700 personnes sur les réseaux sociaux.