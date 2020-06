A la découverte du trésor de la Tête d'Or

Plongeurs et scientifiques vont explorer le lac du parc



Déconfinement et beau temps riment pour beaucoup de Lyonnais avec le Parc de la Tête d’Or. Ce lieu de verdure et de nature en plein cœur de Lyon fait la joie de la communauté Lyonnaise. Alors, si vous sortez pour vous balader, faire du pédalo ou du vélo, d’autres en revanche comme l’association Odysseus31 ont un tout autre objectif.



Odysseus31 est une association d’intérêt général, dédiée à l'exploration et la recherche sur la faune et la flore afin de préserver les milieux naturels. C’est d’ailleurs grâce à cette organisation que plusieurs trottinettes ont été repêchée du Rhône.



Ce jeudi 4 juin et ce vendredi 5 juin, le projet est une grande exploration au sein du lac de la Tête d’or. Et non, ce n’est pas pour retrouver la fameuse tête du Christ en or, cachée quelque part dans le Parc, mais bien pour explorer la biodiversité du lac. De nombreux biographes seront au rendez-vous afin d’en découvrir davantage sur ce lieu unique à Lyon.