Recours de l’OL contre l’arrêt de la Ligue 1 : décision du Conseil d'Etat en début de semaine prochaine

Le Conseil d'Etat étudiait jeudi les recours de l’OL mais aussi d’Amiens et de Toulouse concernant l’arrêt de la Ligue 1 décidé dans le cadre de l’épidémie de coronavirus.



Jean-Michel Aulas avait pour l’occasion fait le déplacement afin de défendre l’avenir de son club, septième à l’issue du classement final de la LFP, une place non-qualificative pour les compétitions européennes. "Nous sommes dans une situation invraisemblable, par rapport à la décision d’arrêter alors que nous pouvons redémarrer. Je suis consterné", a déclaré le président de l’OL au cours de l’audience qui a duré près de trois heures.

"Le classement déterminé par un quotient, on n’a jamais vu ça ! Jamais ! On balaye toute l’histoire, tous les investissements réalisés par Lyon, Amiens et Toulouse", a également affirmé Jean-Michel Aulas qui devra encore patienter quelques jours pour connaître la décision du Conseil d’État. Le juge des référés a indiqué que l’ordonnance était attendue lundi ou mardi prochain.