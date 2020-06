La nouvelle vidéo 100 % Lyonnaise du youtubeur Jhon Rachid

On vous le garantit, vous allez rire !



Il est lyonnais, youtubeur, et comédien. Et avec plus d’1,4 million d’abonnés sur Youtube, vous le connaissez peut-être, c’est bien Jhon Rachid !

Connu pour son franc parler et son humour décalé, le jeune Youtubeur nous avait déjà bien fait rire grâce à sa première vidéo sur la ville de Lyon, il y a deux ans. Aujourd’hui, il nous a régalé grâce à une seconde vidéo sur la capitale des Gaulles, avec ses qualités… mais aussi ses défauts.

Dans cette vidéo de 16 minutes, on retrouve de nombreux stéréotypes typiquement lyonnais, avec un langage bien propre à la ville de Lyon, et des références que seul un Gone pourrait comprendre.

Du tacos lyonnais, au musée des Confluences, et un tour des quartiers de Lyon, impossible de ne pas rire au moins une fois dans cette vidéo très humoristique et à prendre au 2nd degré.

On vous laisse admirer :