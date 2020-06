Un piscine temporaire installée au parc de la Tête d'Or !

Vous pourrez vous baigner dans le parc du 6ème arrondissement cet été



Une bonne nouvelle pour les lyonnais ! L'été approchant à grands pas, la ville de Lyon a annoncé l'installation d'une piscine temporaire dans le parc de la Tête d'Or.

L'installation comprendra 2 000m2 de plage où vous pourrez profiter de transat et autres mobilier de plage, des espaces dédiés à la lectures et à la détente ainsi qu'une aire de jeux et des zones d'ombrage. Deux bassins seront mis à disposition ainsi qu'un espace de jeux aquatiques.

L'accès à l'espace est cependant un peu restreint : il est réservé aux résidents lyonnais, l'espace est ouvert de 12h30 à 19h30.

Des créneaux horaires de 2h par personnes sont imposés et cet espace n'accueillera que 80 personnes en instantané. L'ouverture est prévue pour le 2 juillet !