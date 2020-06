La Petite Sirène : Cocktail Expérience à Lyon !

Une expérience interactive mêlant cocktails et monde marin



Et si on revivait le conte Disney à l'âge adulte ? Découvrez La Petite Sirène sous un nouveau jour (c''est en tout cas ce que promet l'évènement) !

Le monde marin troque ses nageoires pour des jambes et s'intalle à la surface à Lyon, dans un lieu encore tenu secret pour le moment. La description du lieu laisse présager une réelle aventure visuelle en proposant un décor de grotte sous-marine recouverte de corail et de perles précieusesoù vous pourrez rencontrer différents personnages des mers incarnés par des acteurs.

Les informations concernant la date et le lieu restent pour l'instant secrètes pour conserver le mysère jusqu'à la dernière minute. L'expérience durera 90 minutes et inclut une boisson de bienvenue et 2 cocktails ou 2 boissons sans alcool à thème le tout pour 35€. Seule condition pour accéder à l'expérience : être majeur et présenter une carte d'identité en cours de validité.

Pour réserver vos places, rendez-vous ici !

Vous laisserez-vous tenter par les cocktails, ou plutôt les "potions de l'effroyable sorcière des mers", concoctées spécialement pour vous ?