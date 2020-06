Un escape game recréant des scénarios de films cultes à Lyon

Découvrez Clap Escape et devez l'acteur principal de vos films préférés



Impossible de ne pas parler cinéma dans la ville des Frères Lumière ! Clap Escape est un escape game sur le thème du cinéma qui vous plongera dans quelques uns des scénarios les plus marquants du septième art.

Avec plus de 300m2 consacrés à la reconstitution de lieux emblématiques et de décors hollywoodiens, l'escape game se concentre principalement sur l'univers des films de vampire et des westerns indémodables. Votre rôle sera de résoudre des énigmes et de compléter des scénarios de films pour être libérés ! Au programme : effets spéciaux, mécanismes de pointe, techniques de manipulation... cette fois, vous ne serez pas spectateurs mais bel et bien les acteurs de votre propre film.

Le lieu se situe dans le 6ème arrondissement de Lyon et n'attend que vous ! De plus, vous pouvez profiter de votre partie l'esprit tranquille puisque toutes les mesures sanitaires en vigueur suite au Covid-19 sont scrupuleusement respectées.

Clap Escape

52 rue Molière

69006 LYON

Tarif : 24€

Ouvert tous les jours de 9h30 à 23h30