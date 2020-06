Pour sa 2ème édition, le festival s'est vu obligé de revoir sa programmation suite au Covid-19



Rien n'arrête la musique, pas même le Covid-19 ! À Lyon, le festival Superspectives crée l'année dernière revient en 2020 au jardin de la Maison de Lorette en plein coeur de la ville et pourtant si éloigné de l'atmosphère urbaine. Là-bas, au creux de la colline de Fourvière, vous pourrez assister à des évènements entièrement gratuits !

Après des ajustements forcés par l'épidémie, la nouvelle programmation est bouclée. Pour ce non-festival se déroulant du 27 juin au 11 juillet, vous pourrez profiter de concerts de musique contemporaine, de sets de DJ pour accompagner vos soirées ainsi que de spectacles de danse et de projections cinématographiques en plein air grâce à la participation d'artistes incroyables.

Pour couronner le tout, et garder un peu de l'atmosphère festival traditionnelle, un bar surplombant Lyon et vous offrant ainsi une vue panoramique sur la ville vous attend ! Entre cadre idyllique et programmation complète (le tout gratuit), ce non festival a vraiment tout pour plaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Superspectives !