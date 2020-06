Où se baigner autour de Lyon cet été ?

Avec les températures qui grimpent et dépassent les 30 degrés, l'heure de la baignade est arrivée !



Quand la chaleur nous envahit, le meilleur moyen de se rafraîchir reste la baignade ! Nous vous proposons quelques lieux où vous pourrez faire trempette sans avoir à faire des heures de route.

Le Lac de Miribel-Jonage

Le lac est à 20 minutes du centre-ville et offre plusieurs zones qui combleront toutes les exigeances : autour du lac des Eaux Bleues, vous trouverez trois plages gratuites aménagées qui sont Le Morlet, La Baraka, Le Fontail et une quatrième plage privée (payante) L'atol'. Vous pouvez également vous adonner à toutes sortes d'activités nautiques.

Le Lac de Paladru

Calme et digne des plages les plus exotiques, le Lac de Paladru vous en mettra plein les yeux ! Ce petit paradis se trouve à 1h10 de Lyon et propose des activités telles que de la planche à voile ou du kayak, tout ça dans une eau bleue turquoise.

Lac de Paladru

443, rue de la Morgerie – Paladru

Le Lac de Genin

Aussi connu sous le nom du Petit Canada du Haut-Bugey, ce lac situé à 830m d'altitude s'étend sur 8 ha dans un décor garni de sapins ! Pour vous y rendre, il faudra compter environ 1h15.

Lac de Genin - Oyonnax

Tééphone. : 04.74.75.52.50

Le Lac de Bordelan

Situé à Villfranche, ce lac est à peine 30 minutes de Lyon et ressemble fortement aux plages du Sud de la France ! Équipé de douches, de buvettes et même d'un terrain de beach-volley, tout est réuni pour passer une bonne après-midi.

Lac de Bordelan - Villefranche-sur-Saône

Téléphone : 04.74.60.61.53

Le Lac d’Aiguebelette

À 1h de route de Lyon, vous trouverez dans le Lac d'Aiguibelette un véritable havre de paix. Le lac offre un cadre magnifique et une tranquilité assurée.

Le Port - Aiguebelette-le-Lac

Bonne baignade les gones !