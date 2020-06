Disney en concert à la Halle Tony Garnier !

Le ciné-concert Disney débarque à la Halle Tony Garnier en novembre 2020



Laissez-vous envahir par la magie de Disney !

Vous pourrez retrouver vos personnages Disney préférés pour une expérience exceptionnelle alliant concert et projection cinématographique. Disney en concert - Magical Music from the Movies vous fera voyager entre les contes allant de Mary Poppins à Aladdin en passant par Le Roi Lion, Pocahontas et tant d'autres succès Disney !

L'expérience visuelle et musicale vous plongera dans un univers merveilleux où vos sens seront comblés ! Devant un écran géant de 20 mètres en ultra HD, un orchestre symphonique et des artistes interprèteront en live des extraits des bandes originales qui ont bercées notre enfance.

Le voyage au pays des contes durera 2 heures et saura séduire petits et grands ! Le rendez-vous est fixé au dimanche 8 novembre 2020 à 17h.

Vous pouvez déjà réserver vos billets juste ici !