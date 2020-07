Le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos à partir de la semaine prochaine

Alors que cette mesure ne devait s'appliquer qu'à compter du 1er août, la date a été avancée



Le 14 juillet dernier, le Président de la République annonçait que le port du masque deviendrait obligatoire dans les lieux publis clos à partir du 1er août afin de prévenir une éventuelle seconde vague de Covid-19. Après cette prise de parole, c'est le nouveau Premier Ministre Jean Castex qui a annoncé que la mesure prendrait effet à compter de la semaine du 20 juillet.

« Nous envisagions l’entrée en vigueur de ces mesures le 1 er août. J’ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. »

Lors de sa prise de parole, le Emmanuel Macron a appelé à la vigilance et à la prudence des français en les encourageant à respecter scrupuleusement les gestes barrière, à porter au maximum le masque même en extérieur et à respecter les mesures de distanciation sociale :

"Porter le masque au maximum quand on est dehors, et à fortiori dans un lieu clos"

En ce qui concerne une éventuelle deuxième vague du virus, le Président a annoncé que cette fois, la France était mieux préparée et s'est montré rassurant :

“Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l’organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là.”