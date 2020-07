Lyon : Macklemore, Black Eyed Peas et d'autres s'invitent au Felyn Stadium Festival !

La programmation du festival lyonnais prévu pour juin 2021 s'étoffe !



Alors que la première édition du festival devait se tenir en 2020, la crise sanitaire de Covid-19 a conduit au report du festival. Le Felyn Stadium Festival vous accueillera pour la toute première fois au sein du Parc OL les 18 et 19 juin 2020 pour un week-end mémorable !

Le corps organisateur du festival avait exprimé son désir de maintenir la programmation originelle, mais prévoyait déjà d'ajouter quelques surprises au programme, et quelles surprises ! C'est via le compte Twitter du festival que la venue de Macklemore, The Black Eyed Peas ainsi que The Hives a été annoncée.

Ce n'est pas tout ! Les organisateurs ont également laisser entendre à leurs followers que plusieurs autres surprises sont prévues pour la rentrée. À suivre...