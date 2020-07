OL : un jeune défenseur turc devrait signer à Lyon

Il s’agit de Cenk Özkaçar



Le jeune défenseur turc de 19 ans, Cenk Özkaçar, devrait s’engager pour l’OL contre 2 millions d’euros. Bruno Cheyrou a suivi et présenté ce dossier à ses dirigeants, et il a visiblement réussi à les convaincre. Cette saison, le défenseur d’1m90 évoluait en D2 turque. Il serait un bon relanceur, selon le quotidien national, et surtout gaucher, ce qui manque à l’OL.

Un choix qui peut paraître curieux aux yeux des supporters lyonnais pour remplacer Oumar Solet, grand espoir français parti il y a peu à Salzbourg pour 4,5 millions d'euros.